Александрова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
Во втором круге Александрова обыграла австралийку Саманту Стосур — 3:6, 6:1, 6:4. Матч продолжался 2 часа 14 минут.
В третьем круге соперницей Александровой станет представительница Испании Алена Большова.