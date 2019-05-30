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16:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Осака обыграла Азаренко и вышла в третий круг Roland Garros

Первая ракетка мира японка Наоми Осака вышла в следующий раунд турнира «Большого шлема» Roland Garros, обыграв в трех сетах белоруску Викторию Азаренко.

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Источник: AP 2019

Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты.

В третьем круге 21-летняя Осака встретится с победительницей пары Катержина Синякова (Чехия) — Мария Саккари (Греция).

В других встречах дня швейцарка Белинда Бенчич сломила сопротивление немки Лауры Зигемунд, восьмая сеяная соревнований австралийка Эшли Барти обыграла американку Дэниэлл Коллинз.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Наоми Осака (Япония, 1) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 4:6, 7:5, 6:3.

Белинда Бенчич (Швейцария, 15) — Лаура Зигемунд (Германия) — 4:6, 6:4, 6:4.

Эшли Барти (Австралия, 8) — Дэниэлл Коллинз (США) — 7:5, 6:1.

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