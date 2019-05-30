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16:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Серена Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Американка Серена Уильямс преодолела барьер второго раунда на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит в Париже.

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Источник: Reuters

В четверг Уильямс, получившая десятый номер посева, нанесла поражение японке Куруми Наре — 6:3, 6:2. На корте теннисистки провели 1 час 7 минут.

Следующей соперницей американки станет её соотечественница София Кенин.

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