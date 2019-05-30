Серена Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Американка Серена Уильямс преодолела барьер второго раунда на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит в Париже.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Американка Серена Уильямс преодолела барьер второго раунда на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит в Париже.
В четверг Уильямс, получившая десятый номер посева, нанесла поражение японке Куруми Наре — 6:3, 6:2. На корте теннисистки провели 1 час 7 минут.
Следующей соперницей американки станет её соотечественница София Кенин.