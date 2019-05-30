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18:04 (мск), источник: ТАСС

Дарья Касаткина не сумела выйти в третий раунд «Ролан Гаррос»

ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина проиграла представительнице Пуэрто-Рико Монике Пуиг в матче второго раунда Открытого чемпионата Франции. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, которая продолжалась 1 час 12 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу 25-летней Пуиг. В следующем круге она сыграет против польской теннисистки Игой Свёнтек.

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22-летняя Касаткина в третий раз принимала участие в основной сетке Открытого чемпионата Франции. В прошлом году она дошла до четвертьфинала турнира, что является ее высшим достижением на турнирах Большого шлема. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка занимает 21-е место, в ее активе две победы на турнирах WTA.

Пуиг занимает 59-е место в рейтинге WTA. Она повторила свой лучший результат на «Ролан Гаррос», до этого ей удавалось выйти в третий круг соревнований в 2013 и 2016 годах. В активе Пуиг одна победа на турнирах WTA.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд составляет €42,66 млн.

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