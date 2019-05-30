Осака: Я ждала, пока Азаренко устанет

«Я не чувствовала, что у меня были перепады в игре по ходу поединка. Просто Азаренко играла так хорошо. Я ждала, пока она немного устанет. Думаю, что к концу второго сета и началу третьего она подсела физически. Именно тогда я и попыталась по-настоящему ускорить свой теннис, чтобы быстрее брать геймы.