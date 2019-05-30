Осака: Я ждала, пока Азаренко устанет
Первая ракетка планеты японка Наоми Осака поделилась эмоциями от непростой победой над Викторией Азаренко со счётом 4:6, 7:5, 6:3 в матче второго круга Открытого чемпионата Франции.
Первая ракетка планеты японка Наоми Осака поделилась эмоциями от непростой победой над Викторией Азаренко со счётом 4:6, 7:5, 6:3 в матче второго круга Открытого чемпионата Франции.
«Я не чувствовала, что у меня были перепады в игре по ходу поединка. Просто Азаренко играла так хорошо. Я ждала, пока она немного устанет. Думаю, что к концу второго сета и началу третьего она подсела физически. Именно тогда я и попыталась
После определенного момента я даже не смотрю на счёт. Просто пытаюсь выигрывать один розыгрыш за другим. У меня такое мышление, которое позволяет мне побеждать, когда дело доходит до такой ситуации. Если мне нужно сломить сопротивление соперника, я чувствую, что способна сделать это", — приводит слова японской теннисистки WTA.