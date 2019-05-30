Блинкова вышла в третий круг Roland Garros

Источник: РИА "Новости"

Встреча продолжалась 1 час 53 минут. Блинкова обыграла Гарсию, занимающую 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), со счетом 1:6, 6:4, 6:4. В следующем круге 20-летняя россиянка (117-й номер рейтинга) сыграет против победительницы матча между американкой Мэдисон Киз (14) и австралийкой Присциллой Хон (132).

Блинкова впервые играет на Открытом чемпионате Франции. Она пробилась на турнир через квалификацию, а в матче первого круга одолела соотечественницу Маргариту Гаспарян.

До этого высшим достижением на турнирах серии Большого шлема для Блинковой являлось участие во втором раунде Открытого чемпионата Австралии (2017) и Уимблдона (2018).