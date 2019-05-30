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21:59 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Хачанов вышел в третий круг Roland Garros

ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов победил француза Грегуара Баррера в матче второго круга Открытого чемпионата Франции. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

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Источник: AP 2019

Встреча продолжалась 2 часа 45 минут. 23-летний россиянин, посеянный на турнире под 10-м номером, одержал победу над Баррером со счетом 6:3, 7:6 (8:6), 0:6, 7:5. В следующем круге Хачанов сыграет с победителем матча между словаком Мартином Клижаном и французом Люкой Пуйем.

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Хачанов в третий раз играет в основной сетке Открытого чемпионата Франции. Россиянин дважды выходил в четвертый круг турнира (2017, 2018). В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 11-е место, в активе россиянина четыре победы на турнирах ATP. Баррер в рейтинге ATP занимает 127-ю строчку, 25-летний француз ни разу не выигрывал турниры серии ATP.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет €42,66 млн.

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