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31 мая, источник: ТАСС

Федерер одержал победу в своем 400-м матче на турнирах серии Большого шлема

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над норвежцем Каспером Руудом в матче третьего круга Roland Garros. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1, 7:6 (10:8) в пользу 37-летнего швейцарца, который занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В следующем раунде он сыграет с победителем матча между французом Николя Маю и аргентинцем Леонардо Майером.

Для Федерера этот матч стал 400-м на турнирах серии Большого шлема. Он стал первым теннисистом, достигшим этой цифры. Кроме того, он стал самым возрастным игроком за 47 лет, который вышел в 1/8 финала Roland Garros.

Федереру принадлежит рекорд по числу выигранных турниров серии Большого шлема — 20. Швейцарец шесть раз выигрывал Australian Open, один раз — Roland Garros, восемь раз — Уимблдон (рекорд) и пять раз — US Open. Также он выигрывал золото Олимпийских игр 2008 года в парном разряде и серебро Олимпиады-2012 в одиночном. На счету Федерера 101 победа на турнирах АТР.

Roland Garros завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €42,66 млн.

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