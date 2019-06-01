Халеп вышла в четвертый раунд «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Румынка Симона Халеп пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Румынка Симона Халеп пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
Третье ракетка турнира в матче третьего раунда за 55 минут переиграла украинку Лесю Цуренко (27-я сеяная) со счетом 6:2, 6:1.
Следующей соперницей Халеп будет победительница матча Моника Пюиг (Пуэрто-Рико) — Ига Швентек (Польша).