Халеп вышла в четвертый раунд «Ролан Гаррос»

Халеп вышла в четвертый раунд «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Румынка Симона Халеп пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.