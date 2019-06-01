Вавринка одержал 500-ю победу, обыграв Димитрова на «Ролан Гаррос»

В субботу 34-летний Вавринка, посеянный на Открытом чемпионате Франции под 24-м номером, в третьем раунде обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 7:6, (7:5), 7:6 (7:4), 7:6 (10:8). Матч продолжался 3 часа 16 минут.