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17:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вавринка одержал 500-ю победу, обыграв Димитрова на «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Швейцарский теннисист Станислас Вавринка вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос», одержав 500-ю победу в карьере на турнирах ATP.

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Источник: Спорт РИА Новости

В субботу 34-летний Вавринка, посеянный на Открытом чемпионате Франции под 24-м номером, в третьем раунде обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 7:6, (7:5), 7:6 (7:4), 7:6 (10:8). Матч продолжался 3 часа 16 минут.

Вавринка в четвертом круге сыграет с греком Стефаносом Циципасом (6-й номер посева).

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