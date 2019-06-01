Синякова обыграла Осаку в третьем круге «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Лидер мирового рейтинга WTA японка Наоми Осака потерпела поражение в третьем раунде Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на кортах Парижа.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Лидер мирового рейтинга WTA японка Наоми Осака потерпела поражение в третьем раунде Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на кортах Парижа.
Осака в субботу проиграла чешке Катерине Синяковой со счетом 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 17 минут. В следующем раунде Синякова сыграет с победительницей встречи Анна Блинкова (Россия) — Мэдисон Киз (14-й номер посева).
Осака является победительницей двух турниров Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии (2019) и US Open (2018).