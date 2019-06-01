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17:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Синякова обыграла Осаку в третьем круге «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Лидер мирового рейтинга WTA японка Наоми Осака потерпела поражение в третьем раунде Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на кортах Парижа.

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Источник: Спорт РИА Новости

Осака в субботу проиграла чешке Катерине Синяковой со счетом 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 17 минут. В следующем раунде Синякова сыграет с победительницей встречи Анна Блинкова (Россия) — Мэдисон Киз (14-й номер посева).

Осака является победительницей двух турниров Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии (2019) и US Open (2018).

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