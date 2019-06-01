Джокович вышел в четвертый раунд «Ролан Гаррос»

Джокович вышел в четвертый раунд «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на кортах Парижа.