Джокович вышел в четвертый раунд «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на кортах Парижа.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на кортах Парижа.
Джокович в субботу в третьем круге победил итальянца Сальваторе Карузо со счетом 6:3, 6:3, 6:2. Матч продолжался 2 часа 4 минуты.
В четвертом раунде Джокович сыграет с победителем противостояния между немцем