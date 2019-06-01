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17:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович вышел в четвертый раунд «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на кортах Парижа.

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Источник: Reuters

Джокович в субботу в третьем круге победил итальянца Сальваторе Карузо со счетом 6:3, 6:3, 6:2. Матч продолжался 2 часа 4 минуты.

В четвертом раунде Джокович сыграет с победителем противостояния между немцем Яном-Леннардом Штруффом и хорватом Борной Чоричем (13-й номер посева).

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