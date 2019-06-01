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17:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Блинкова проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова не смогла пробиться в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.

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Источник: Спорт РИА Новости

Блинкова в матче третьего круга в субботу уступила американке Мэдисон Киз, посеянной под 14-м номером, со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 4:6. Поединок продолжался 1 час 54 минуты.

Следующей соперницей Киз на «Ролан Гаррос» будет чешка Катерина Синякова, выбившая из турнира первую ракетку мира японку Наоми Осаку.

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