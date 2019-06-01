Собачья еда и игнор соперницы. Шесть необъяснимых поступков Серены Уильямс
Недавно американка сидела в инвалидном кресле, а теперь крушит соперниц на корте. А чему удивляться? Она и не такое вытворяла!
Недавно американка сидела в инвалидном кресле, а теперь крушит соперниц на корте. А чему удивляться? Она и не такое вытворяла!
Американка Серена Уильямс успешно начала поход за 24-м титулом на турнирах «Большого шлема» в карьере. Букмекеры и многие эксперты называют её главным фаворитом «Ролан Гаррос» — 2019, а поклонники с оптимизмом ждут решающих матчей. А ведь ещё неделю назад болельщики
Оказалось, Серена вполне может ходить и даже играть в теннис. А странная фотография — всего лишь ещё один штрих к портрету эпатажной королевы тенниса. В её карьере было много такого, перед чем появление на публике в инвалидном кресле меркнет.
Снимок из парижского Диснейленда в своём «инстаграме» опубликовала бельгийка Иселин Бонавентюр. На нём Серена Уильямс сидит в инвалидной коляске и держит на коленях мальчика, которому даёт автограф. Отсутствие
«Не собираюсь вдаваться в эту историю. Я играю, и всё в порядке. Как колено? Всё хорошо. У меня был трудный год с тех пор, как я вывихнула лодыжку в Австралии. После этого мне приходилось очень непросто. Некоторые вещи мне даются немного сложнее, чем обычно, но в то же время я знаю, что всё станет лучше», — успокоила Серена болельщиков.
Для тех, кто не первый год следит за карьерой Серены, такое её поведение не кажется странным. Она попадала и в гораздо более нестандартные истории. Такие же, как и она сама.
На турнире в Риме в 2016 году Серена не нашла подходящего для неё блюда в меню отеля и решила попробовать еду для животных. Теннисистка заказала блюдо из риса и рыбы, приготовленное для собак. Одной ложки хватило для того, чтобы американке стало плохо. В итоге Серена подвергла критике сотрудников гостиницы, которые не предупредили её о негативных последствиях употребления в пищу еды из меню для животных. Впрочем, странная выходка не помешала ей завоевать титул.
После победы над россиянкой Верой Звонарёвой в финале Уимблдона в 2010 году Серена не появлялась на корте почти год. Часть из этого времени она пропустила
Вообще тема расизма сопровождает Серену всё карьеру, причём зачастую её педалирует сама теннисистка. Стоит
Ещё одна особенность Серены Уильямс, о которой говорят её соперницы, ревность к чужой популярности. Спустя два дня после поражения от молодой соотечественницы Слоан Стивенс в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Серена написала в «Твиттере»: «Тебя сделала я». Позже Слоан рассказала, что после того матча Серена перестала с ней здороваться и даже отписалась в соцсети. При этом ещё незадолго до поединка в Мельбурне Серена расхваливала Стивенс и пророчила ей большое будущее.
Было бы неправильно считать, что неординарность Серены находит отражение только в негативных и скандальных поступках. В феврале 2017 года американка решила удивить
Алексей Адамов