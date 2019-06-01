Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур0
Ливерпуль1
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
Футбол. Сборные
2.06
Венесуэла
Эквадор
Футбол. Сборные
2.06
Малайзия
Непал
Футбол. Сборные
2.06
Люксембург
Мадагаскар
Футбол. Сборные
2.06
Турция
Узбекистан
Все события
Фоторепортажи
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
29Сборная России проиграла финнам в полуфинале
19:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Собачья еда и игнор соперницы. Шесть необъяснимых поступков Серены Уильямс

Недавно американка сидела в инвалидном кресле, а теперь крушит соперниц на корте. А чему удивляться? Она и не такое вытворяла!

Наверх
Источник: Reuters

Американка Серена Уильямс успешно начала поход за 24-м титулом на турнирах «Большого шлема» в карьере. Букмекеры и многие эксперты называют её главным фаворитом «Ролан Гаррос» — 2019, а поклонники с оптимизмом ждут решающих матчей. А ведь ещё неделю назад болельщики Уильямс-младшей были всерьёз обеспокоены состоянием здоровья своего кумира. Поводом для волнения послужила фотография американской теннисистки в… инвалидной коляске.

Оказалось, Серена вполне может ходить и даже играть в теннис. А странная фотография — всего лишь ещё один штрих к портрету эпатажной королевы тенниса. В её карьере было много такого, перед чем появление на публике в инвалидном кресле меркнет.

Читайте также
Шарапова и Серена Уильямс показали свои наряды на Met Gala-2019 (фото)

На корт с инвалидной коляски

Снимок из парижского Диснейленда в своём «инстаграме» опубликовала бельгийка Иселин Бонавентюр. На нём Серена Уильямс сидит в инвалидной коляске и держит на коленях мальчика, которому даёт автограф. Отсутствие каких-либо объяснений породило множество домыслов. Раскрыть тайну странного снимка журналисты попросили саму спортсменку, но она отказалась вдаваться в подробности. Впрочем, намёк на проблемы со здоровьем в её ответе всё же прозвучал.

«Не собираюсь вдаваться в эту историю. Я играю, и всё в порядке. Как колено? Всё хорошо. У меня был трудный год с тех пор, как я вывихнула лодыжку в Австралии. После этого мне приходилось очень непросто. Некоторые вещи мне даются немного сложнее, чем обычно, но в то же время я знаю, что всё станет лучше», — успокоила Серена болельщиков.

Для тех, кто не первый год следит за карьерой Серены, такое её поведение не кажется странным. Она попадала и в гораздо более нестандартные истории. Такие же, как и она сама.

Источник: Reuters

Отравление собачьей едой

На турнире в Риме в 2016 году Серена не нашла подходящего для неё блюда в меню отеля и решила попробовать еду для животных. Теннисистка заказала блюдо из риса и рыбы, приготовленное для собак. Одной ложки хватило для того, чтобы американке стало плохо. В итоге Серена подвергла критике сотрудников гостиницы, которые не предупредили её о негативных последствиях употребления в пищу еды из меню для животных. Впрочем, странная выходка не помешала ей завоевать титул.

Читайте также
Серена не сдюжила. Полуфинал в Мельбурне пройдет без Уильямс

Порез ноги в ночном клубе

После победы над россиянкой Верой Звонарёвой в финале Уимблдона в 2010 году Серена не появлялась на корте почти год. Часть из этого времени она пропустила из-за лёгочной эмболии, но концовку сезона-2010 не могла играть по причине странной и даже курьёзной травмы. Уильямс-младшая рассказала, что поранила ногу об осколок бокала в одном из ночных клубов. Стекло вошло так глубоко, что спортсменке потребовалась операция и долгое восстановление.

Обвинение допинг-офицера в расизме

Вообще тема расизма сопровождает Серену всё карьеру, причём зачастую её педалирует сама теннисистка. Стоит кому-то не угодить одной из самых известных темнокожих женщин планеты, как он тут же попадает в разряд расистов или сексистов. А чаще всего — и туда, и туда. Обычно от Серены достаётся арбитрам и тем, кто смеет её критиковать. Но далеко не всегда. Так, летом прошлого года Серена уличила в расизме допинг-офицера, заявившегося к ней домой рано утром. После долгих препирательств сотрудник ЮСАДА ушёл ни с чем, а затем американка ещё и подала жалобу. Интересно, что «флажок» за пропуск допинг-теста, положенный в таких случаях, Серене никто поставить так и не осмелился.

Источник: AP

Отписка от «новой Серены»

Ещё одна особенность Серены Уильямс, о которой говорят её соперницы, ревность к чужой популярности. Спустя два дня после поражения от молодой соотечественницы Слоан Стивенс в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Серена написала в «Твиттере»: «Тебя сделала я». Позже Слоан рассказала, что после того матча Серена перестала с ней здороваться и даже отписалась в соцсети. При этом ещё незадолго до поединка в Мельбурне Серена расхваливала Стивенс и пророчила ей большое будущее.

Что-то подобное говорили и про отношения Серены к Марии Шараповой.

Хорошее и ровное общение двух теннисисток продолжалось до поражения Серены в финале Уимблдона. Менеджер Шараповой говорил, что Серена ненавидит Марию, уверены в этом и многие любители тенниса. Однако на публике Уильямс не позволяла себе негативных заявлений в адрес россиянки, а во время допинговой истории даже поддержала её.

Игра с незнакомыми любителями

Было бы неправильно считать, что неординарность Серены находит отражение только в негативных и скандальных поступках. В феврале 2017 года американка решила удивить теннисистов-любителей. Проходя мимо корта, она поинтересовалась, можно ли поиграть с ними. Непосредственно кадры игры теннисистка не опубликовала, но в конце эфира сказала: «Я снова непобедима».

Алексей Адамов

 Великолепная девушка звезды мирового футбола!
Жена Александра Овечкина восхитила всех своей фигурой!
Названа возможная причина гибели бывшего футболиста «Реала»
Финал Лиги чемпионов прервала полуголая фанатка
От Поветкина — к толстяку: над Джошуа издеваются в США
Игрок «Краснодара» покинул расположение молодежки России
Серена Уильямс не смогла выйти в четвертый круг «Ролан Гаррос»
ХК «Торпедо»: Харламов — вместо арестованного руководства
В первый раз всегда сложно. Россия победила Японию в Лиге наций
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь