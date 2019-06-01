Тим пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Франции

Тим пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Франции

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Австриец Доминик Тим завоевал путевку в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.