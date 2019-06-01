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20:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тим пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Франции

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Австриец Доминик Тим завоевал путевку в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.

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Источник: Reuters

Тим, получивший от организаторов четвертый номер посева, в матче третьего круга победил уругвайца Пабло Куэваса — 6:3, 4:6, 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.

Путевку в четвертьфинал «Ролан Гаррос» австрийский теннисист оспорит с французом Гаэлем Монфисом (14-й сеяный).

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