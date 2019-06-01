Тим пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Франции
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Австриец Доминик Тим завоевал путевку в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Австриец Доминик Тим завоевал путевку в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
Тим, получивший от организаторов четвертый номер посева, в матче третьего круга победил уругвайца Пабло Куэваса — 6:3, 4:6, 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.
Путевку в четвертьфинал «Ролан Гаррос» австрийский теннисист оспорит с французом Гаэлем Монфисом (14-й сеяный).