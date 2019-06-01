Хачанов вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос», обыграв Клижана
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов преодолел барьер третьего раунда Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов преодолел барьер третьего раунда Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
Хачанов, посеянный на турнире под 10-м номером, в субботней встрече переиграл словака Мартина Клижана — 6:1, 6:4, 6:3. Поединок продолжался 1 час 41 минуту.
В четвертом круге «Ролан Гаррос» Хачанов сыграет с восьмой ракеткой соревнований аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро.