Хачанов вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос», обыграв Клижана

Хачанов вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос», обыграв Клижана

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов преодолел барьер третьего раунда Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.