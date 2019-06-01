Дель Потро вышел в четвертый раунд «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Аргентинец Хуан Мартин дель Потро вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Аргентинец Хуан Мартин дель Потро вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
Дель Потро, получивший от организаторов восьмой номер посева, в третьем круге обыграл австралийца Джордана Томпсона со счетом 6:4, 6:4, 6:0. Встреча продолжалась чуть более двух часов.
Дель Потро в четвертом раунде сыграет с победителем противостояния Карен Хачанов (10-й номер посева) — Мартин Клижан (Словакия).
В другом матче немец