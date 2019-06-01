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20:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дель Потро вышел в четвертый раунд «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Аргентинец Хуан Мартин дель Потро вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.

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Источник: РИА "Новости"

Дель Потро, получивший от организаторов восьмой номер посева, в третьем круге обыграл австралийца Джордана Томпсона со счетом 6:4, 6:4, 6:0. Встреча продолжалась чуть более двух часов.

Дель Потро в четвертом раунде сыграет с победителем противостояния Карен Хачанов (10-й номер посева) — Мартин Клижан (Словакия).

В другом матче немец Ян-Леннард Штруфф победил хорвата Борну Чорича (13) со счетом 4:6, 6:1, 4:6, 7:6 (7:1), 11:9.

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