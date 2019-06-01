Александрова не смогла выйти в четвертый круг Roland Garros
ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла испанке Алене
ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла испанке Алене
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу испанки. Следующей соперницей
Ранее в субботу россиянка Анна Блинкова проиграла американке Мэдисон Киз (3:6, 7:6 (7:5), 4:6) и не смогла выйти в четвертый круг турнира. Таким образом, все российские теннисистки завершили выступление на Открытом чемпионате Франции.
Александрова в третий раз играла в основной сетке турнира, выход в третий круг Открытого чемпионата Франции стал лучшим достижением 24-летней россиянки на турнирах Большого шлема. В 2017 году Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, где проиграла чешской теннисистке Каролине Плишковой в трех сетах. В рейтинге WTA россиянка занимает 58-е место. На ее счету два титула WTA.
Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня.