Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур0
Ливерпуль1
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
Футбол. Сборные
2.06
Венесуэла
Эквадор
Футбол. Сборные
2.06
Малайзия
Непал
Футбол. Сборные
2.06
Люксембург
Мадагаскар
Футбол. Сборные
2.06
Турция
Узбекистан
Все события
Фоторепортажи
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
29Сборная России проиграла финнам в полуфинале
21:30 (мск), источник: ТАСС

Александрова не смогла выйти в четвертый круг Roland Garros

ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла испанке Алене Большовой-Задойновой в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже, общий призовой фонд составляет €42,66 млн.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу испанки. Следующей соперницей Большовой-Задойновой, занимающей 137-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), станет победительница матча Аманда Анисимова (США) — Ирина Бегу (Румыния), который завершится позднее в субботу.

Ранее в субботу россиянка Анна Блинкова проиграла американке Мэдисон Киз (3:6, 7:6 (7:5), 4:6) и не смогла выйти в четвертый круг турнира. Таким образом, все российские теннисистки завершили выступление на Открытом чемпионате Франции.

Александрова в третий раз играла в основной сетке турнира, выход в третий круг Открытого чемпионата Франции стал лучшим достижением 24-летней россиянки на турнирах Большого шлема. В 2017 году Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, где проиграла чешской теннисистке Каролине Плишковой в трех сетах. В рейтинге WTA россиянка занимает 58-е место. На ее счету два титула WTA.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня.

 Новые футбольные правила вступят в силу с 25 июня
Правоохранительные органы проверят видео с Алиной Загитовой
Названа возможная причина гибели бывшего футболиста «Реала»
Финал Лиги чемпионов прервала полуголая фанатка
От Поветкина — к толстяку: над Джошуа издеваются в США
Игрок «Краснодара» покинул расположение молодежки России
Серена Уильямс не смогла выйти в четвертый круг «Ролан Гаррос»
ХК «Торпедо»: Харламов — вместо арестованного руководства
В первый раз всегда сложно. Россия победила Японию в Лиге наций
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь