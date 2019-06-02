Серена провалилась. Но уходить ей еще рано

Серена Уильямс проиграла в третьем круге Roland Garros, потерпев самое ранее поражение на «Шлеме» за пять лет. Но это нормально. Недостаток игровой практики еще никому не помогал, особенно на грунте. Об острой нехватке матчей сказала и сама теннисистка, уточнив, что может попросить wild card на
Серена знала, на что идет, отправляясь в Париж не в полной боевой готовности. Но она из тех, кто может рассчитывать на то, что если у самой не пойдет игра — помогут, смутившись ее величием и важностью, соперницы. А вот Софья Кенин победить не испугалась. За что, кстати, получила приличную дозу свиста и буканья с трибун. Молодая американка здорово играла сама и использовала ошибки грозной соперницы и от самой
А Серене, даже если бы прошла соотечественницу, дальше было бы только сложнее. И бороться за титул в своем нынешнем состоянии она едва ли смогла бы.
Но дело в том, что американка изначально ехала в Париж не за победой, а чтобы напомнить о себе. Видели же ее наряд с посылом? «Мать. Чемпионка. Королева. Богиня» — об этом мир не должен забывать. И каждый мэйджор — лучший способ добиться, чтобы этого не происходило.
Кому, на какой стадии и с каким результатом Серена проиграла, все скоро забудут. А «богиню» — нет. Проиграй она в первом круге, было бы, конечно, потешно. А так — третий или четвертый раунд — по большому счету, все равно. В качестве претендентки на главный приз
Окончательно списывать со счетов
Впереди очень важный для
Серена может хоть завтра объявить о завершении карьеры, целиком посвятить себя воспитанию дочери и своим общественными и социальным проектам — не у дел Серена точно не останется. Только вот уходить ей пока совершенно не за чем.
Смена поколений в женском теннисе идет медленно. Истинных новых лидеров на горизонте не видать, и при таких раскладах