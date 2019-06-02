Серена провалилась. Но уходить ей еще рано

Источник: AFP 2019

Серена Уильямс проиграла в третьем круге Roland Garros, потерпев самое ранее поражение на «Шлеме» за пять лет. Но это нормально. Недостаток игровой практики еще никому не помогал, особенно на грунте. Об острой нехватке матчей сказала и сама теннисистка, уточнив, что может попросить wild card на какие-то турниры, чтобы потренироваться перед Уимблдоном.

Напомнить о себе

Серена знала, на что идет, отправляясь в Париж не в полной боевой готовности. Но она из тех, кто может рассчитывать на то, что если у самой не пойдет игра — помогут, смутившись ее величием и важностью, соперницы. А вот Софья Кенин победить не испугалась. За что, кстати, получила приличную дозу свиста и буканья с трибун. Молодая американка здорово играла сама и использовала ошибки грозной соперницы и от самой Уильямс-младшей получила комплименты.

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А Серене, даже если бы прошла соотечественницу, дальше было бы только сложнее. И бороться за титул в своем нынешнем состоянии она едва ли смогла бы.

Но дело в том, что американка изначально ехала в Париж не за победой, а чтобы напомнить о себе. Видели же ее наряд с посылом? «Мать. Чемпионка. Королева. Богиня» — об этом мир не должен забывать. И каждый мэйджор — лучший способ добиться, чтобы этого не происходило.

Кому, на какой стадии и с каким результатом Серена проиграла, все скоро забудут. А «богиню» — нет. Проиграй она в первом круге, было бы, конечно, потешно. А так — третий или четвертый раунд — по большому счету, все равно. В качестве претендентки на главный приз Уильямс-младшую все равно никто особо не рассматривал.

Великая чемпионка, которую нельзя списывать со счетов

Окончательно списывать со счетов Уильямс-младшую, впрочем, пока рано. У нее еще есть дела. До повторения рекорда всех времен по одиночным титулам на турнирах «Большого шлема» американке не хватает одного. У нее сейчас — 23, а Маргарет Смит-Корт выиграла 24 в сумме как любитель и профессионал, в том числе — после рождения детей. И это американской суперзвезде, думается, покоя не дает. Правда, осенью ей исполнится 38, а ее стиль игры требует отменной физической готовности. Вот с этим у Серены все чаще возникают проблемы. Но она уже много раз убеждала, что в ее случае ничего нельзя исключать. «Серена Уильямс неоднократно доказывала, что она великая чемпионка, так что никогда не стоит списывать ее со счетов», — так считает и бывший испанский теннисист, а сейчас эксперт Алекс Корретха.

Впереди очень важный для Уильямс-младшей отрезок сезона — Уимблдон и US Open. Год назад она и там, и там была в финалах. И в этот раз конец лета для нее будет очень показательным. Но даже если американка больше не возьмет ни одного титула — ни на «Шлемах», ни на любых других турнирах, ее роль и значимость в истории женского тенниса останется неоспоримой. По этому поводу она может перестать беспокоиться.

Серена может хоть завтра объявить о завершении карьеры, целиком посвятить себя воспитанию дочери и своим общественными и социальным проектам — не у дел Серена точно не останется. Только вот уходить ей пока совершенно не за чем.