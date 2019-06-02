Текущие события
Футбол. Сборные
21:00
Турция
Узбекистан
Футбол. Сборные
перерыв
Люксембург1
Мадагаскар2
Футбол. Сборные
22:00
Франция
Боливия
Футбол. Сборные
23:00
Сальвадор
Гаити
Футбол. Сборные
17:00
Малайзия2
Непал0
Футбол. Сборные
03:30
Венесуэла1
Эквадор1
Все события
Фоторепортажи
31Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал
22Сборная России уверенно обыграла Швецию
17:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федерер обыграл Майера и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на кортах Парижа.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Федерер, посеянный на «Ролан Гаррос» под третьим номером, в четвертом раунде обыграл аргентинца Леандро Майера со счетом 6:2, 6:3, 6:3. Маты продолжался 1 час 42 минуты.

Федерер в четвертьфинале встретится с победителем встречи между шестой ракеткой турнира греком Стефаносом Циципасом и швейцарцем Станисласом Вавринкой, посеянным под 24-м номером.

 Изящные изгибы чемпионки мира, дисквалифицированной за допинг (фото)
Кокорину и Мамаеву нашли работу в колонии
Ближайшие матчи сборной РФ — возможность попробовать новичков
Названа символическая сборная Лиги чемпионов сезона-2018/19
«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге
Федор Смолов: Зачем шутить над Комличенко? Он забил 28 мячей
Удаление Черышева, два пенальти. «Крылья Советов» остались в РПЛ
«Реал» готов отдать трех футболистов в обмен на чемпиона мира
Sport24: Сергей Игнашевич станет главным тренером клуба ФНЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь