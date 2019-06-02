Федерер обыграл Майера и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Федерер, посеянный на «Ролан Гаррос» под третьим номером, в четвертом раунде обыграл аргентинца Леандро Майера со счетом 6:2, 6:3, 6:3. Маты продолжался 1 час 42 минуты.

Федерер в четвертьфинале встретится с победителем встречи между шестой ракеткой турнира греком Стефаносом Циципасом и швейцарцем Станисласом Вавринкой, посеянным под 24-м номером.