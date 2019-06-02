Татишвили лишили призовых на «Ролан Гаррос» за плохую игру

Татишвили в первом круге «Ролан Гаррос» уступила гречанке Марии Саккари (29-й номер посева) со счетом 0:6, 1:6. Американка выиграла только 33% очков на своей первой подаче и 17% на второй. Согласно правилам ITF, «любой игрок, который, выступая в первом раунде основой сетки турнира, снимается с соревнований или не показывает игру уровня профессионального стандарта, может быть оштрафован на сумму эквивалентную призовым в первом круге турнира».