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19:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Татишвили лишили призовых на «Ролан Гаррос» за плохую игру

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Международная федерация тенниса (ITF) оштрафовала американскую теннисистку грузинского происхождения Анну Татишвили на 46 тысяч евро за несоответствие профессиональным стандартам на Открытом чемпионате Франции, сообщает Ubitennis.net.

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Источник: AP 2019

Татишвили в первом круге «Ролан Гаррос» уступила гречанке Марии Саккари (29-й номер посева) со счетом 0:6, 1:6. Американка выиграла только 33% очков на своей первой подаче и 17% на второй. Согласно правилам ITF, «любой игрок, который, выступая в первом раунде основой сетки турнира, снимается с соревнований или не показывает игру уровня профессионального стандарта, может быть оштрафован на сумму эквивалентную призовым в первом круге турнира».

Татишвили до игры с Саккари не провела ни одного матча с октября 2017 года из-за травмы лодыжки. В основную сетку Открытого чемпионата Франции 29-летняя теннисистка попала благодаря защищенному рейтингу WTA, срок действия которого истекает 24 июня.

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