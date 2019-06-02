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19:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Надаль вышел в ¼ финала Открытого чемпионата Франции

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел в ¼ финала Открытого чемпионата Франции по теннису, матчи которого проходят в Париже.

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Источник: Reuters

Надаль (2-й номер посева) в матче четвертого круга второго в сезоне турнира Большого шлема обыграл аргентинца Хуана Лондеро со счетом 6:2, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Надаль поспорит с победителем матча между французом Бенуа Пером и японцем Кэем Нисикори (7-й).

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