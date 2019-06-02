Надаль вышел в ¼ финала Открытого чемпионата Франции

Надаль (2-й номер посева) в матче четвертого круга второго в сезоне турнира Большого шлема обыграл аргентинца Хуана Лондеро со счетом 6:2, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Надаль поспорит с победителем матча между французом Бенуа Пером и японцем Кэем Нисикори (7-й).