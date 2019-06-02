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2 июня, источник: Спорт РИА Новости

Вавринка победил Циципаса на «Ролан Гаррос». Матч шел больше пяти часов

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Швейцарский теннисист Станислас Вавринка пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.

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Источник: Reuters

Вавринка, получивший от организаторов 24-й номер посева, в четвертом раунде обыграл шестую ракетку турнира грека Стефаноса Циципаса со счетом 7:6 (8:6), 5:7, 6:4, 3:6, 8:6. Теннисисты провели на корте 5 часов 9 минут.

Соперником Вавринки по четвертьфиналу будет его соотечественник Роджер Федерер (3).

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