Вавринка победил Циципаса на «Ролан Гаррос». Матч шел больше пяти часов

Вавринка, получивший от организаторов 24-й номер посева, в четвертом раунде обыграл шестую ракетку турнира грека Стефаноса Циципаса со счетом 7:6 (8:6), 5:7, 6:4, 3:6, 8:6. Теннисисты провели на корте 5 часов 9 минут.