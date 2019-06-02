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2 июня, источник: Спорт РИА Новости

Стивенс вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.

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Источник: Reuters

Стивенс, посеянная под седьмым номером, в четвертом круге обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (19-й номер посева) со счетом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 40 минут.

Следующей соперницей Стивенс станет британка Йоханна Конта (26-й).

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