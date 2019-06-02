Стивенс вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.
Стивенс, посеянная под седьмым номером, в четвертом круге обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (19-й номер посева) со счетом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 40 минут.
Следующей соперницей Стивенс станет британка Йоханна Конта (26-й).