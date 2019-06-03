Джокович победил Штруффа и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Лидер мирового рейтинга ATP серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на кортах Парижа.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Лидер мирового рейтинга ATP серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на кортах Парижа.
Джокович в четвертом раунде в понедельник нанес поражение немцу
За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Джокович поспорит с победителем противостояния между итальянцем Фабио Фоньини (9-й номер посева) и немцем Александром Зверевым (5).