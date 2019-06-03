Нисикори вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису

В четвертом круге Нисикори, посеянный под 7-м номером, обыграл француза Бенуа Пера. Теннисисты не успели доиграть встречу в воскресенье, и она продолжилась в понедельник. Японец оказался сильнее со счетом 6:2, 6:7 (8:10), 6:2, 6:7 (8:10), 7:5. Матч продолжался 3 часа 55 минут.