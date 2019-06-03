Нисикори вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Японский теннисист Кэй Нисикори вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Японский теннисист Кэй Нисикори вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
В четвертом круге Нисикори, посеянный под 7-м номером, обыграл француза Бенуа Пера. Теннисисты не успели доиграть встречу в воскресенье, и она продолжилась в понедельник. Японец оказался сильнее со счетом 6:2, 6:7 (8:10), 6:2, 6:7 (8:10), 7:5. Матч продолжался 3 часа 55 минут.
В четвертьфинале Нисикори сыграет со второй ракеткой турнира испанцем Рафаэлем Надалем.