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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нисикори вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Японский теннисист Кэй Нисикори вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

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Источник: РИА "Новости"

В четвертом круге Нисикори, посеянный под 7-м номером, обыграл француза Бенуа Пера. Теннисисты не успели доиграть встречу в воскресенье, и она продолжилась в понедельник. Японец оказался сильнее со счетом 6:2, 6:7 (8:10), 6:2, 6:7 (8:10), 7:5. Матч продолжался 3 часа 55 минут.

В четвертьфинале Нисикори сыграет со второй ракеткой турнира испанцем Рафаэлем Надалем.

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