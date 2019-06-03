Виктория Азаренко и Эшли Барти не сумели выйти в четвертьфинал парного разряда на «Ролан Гаррос»

В первой партии сегодняшней встречи 1/8 финала Виктория Азаренко и Эшли Барти выиграли у австралийско-китайского тандема Саманта Стосур / Чжан Шуай — 6:4, а затем уступили в двух сетах — 3:6, 2:6. Виктория Азаренко завершила свое выступление в Париже, а ее партнерша продолжит играть в одиночном разряде — сегодня Эшли Барти пробилась в четвертьфинал, победив представительницу США Софию Кенин.