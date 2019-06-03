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18:31 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко и Эшли Барти не сумели выйти в четвертьфинал парного разряда на «Ролан Гаррос»

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти не сумели пробиться в четвертьфинал парного разряда «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первой партии сегодняшней встречи 1/8 финала Виктория Азаренко и Эшли Барти выиграли у австралийско-китайского тандема Саманта Стосур / Чжан Шуай — 6:4, а затем уступили в двух сетах — 3:6, 2:6. Виктория Азаренко завершила свое выступление в Париже, а ее партнерша продолжит играть в одиночном разряде — сегодня Эшли Барти пробилась в четвертьфинал, победив представительницу США Софию Кенин.

Из белорусских теннисисток выступление продолжает только Арина Соболенко. Она и бельгийка Элизе Мертенс сегодня вышли в четвертьфинал парных состязаний, обыграв американский тандем Дезире Кравчик / Джессика Пегула — 7:5, 6:2. В борьбе за попадание в полуфинал Арина Соболенко и Элизе Мертенс встретятся с украинкой Людмилой Киченок и Еленой Остапенко из Латвии.

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