Виктория Азаренко и Эшли Барти не сумели выйти в четвертьфинал парного разряда на «Ролан Гаррос»

В первой партии сегодняшней встречи 1/8 финала Виктория Азаренко и Эшли Барти выиграли у австралийско-китайского тандема Саманта Стосур / Чжан Шуай — 6:4, а затем уступили в двух сетах — 3:6, 2:6. Виктория Азаренко завершила свое выступление в Париже, а ее партнерша продолжит играть в одиночном разряде — сегодня Эшли Барти пробилась в четвертьфинал, победив представительницу США Софию Кенин.
Из белорусских теннисисток выступление продолжает только Арина Соболенко. Она и бельгийка Элизе Мертенс сегодня вышли в четвертьфинал парных состязаний, обыграв американский тандем Дезире Кравчик / Джессика Пегула — 7:5, 6:2. В борьбе за попадание в полуфинал Арина Соболенко и Элизе Мертенс встретятся с украинкой Людмилой Киченок и Еленой Остапенко из Латвии.