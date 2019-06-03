Хачанов впервые вышел в четвертьфинал Roland Garros

Матч продолжался 3 часа 12 минут и завершился со счетом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под 10-м номером. Дель Потро был посеян восьмым.

Хачанов впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Большого шлема, в который входят, кроме «Ролан Гаррос», Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон и Открытый чемпионата США. Следующим соперником Хачанова станет австриец Доминик Тим (4).