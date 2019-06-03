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22:57 (мск), источник: ТАСС

Хачанов впервые вышел в четвертьфинал Roland Garros

ПАРИЖ, 3 июня. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов победил аргентинца Хуана Мартина дель Потро в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису и вышел в четвертьфинал. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

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Источник: AP 2019

Матч продолжался 3 часа 12 минут и завершился со счетом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под 10-м номером. Дель Потро был посеян восьмым.

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Хачанов впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Большого шлема, в который входят, кроме «Ролан Гаррос», Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон и Открытый чемпионата США. Следующим соперником Хачанова станет австриец Доминик Тим (4).

Хачанов в третий раз играет в основной сетке Открытого чемпионата Франции. Россиянин дважды выходил в четвертый круг турнира (2017, 2018). Также он играл в четвертом круге Уимблдона в 2018 году. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 11-е место, в активе россиянина четыре победы на турнирах ATP. Тим находится на четвертой строчке рейтинга.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет €42,66 млн.

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