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07:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачанов о выходе в четвертьфинал «Ролан Гаррос»: Работаю ради этих моментов

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» заявил, что он просто счастлив и работает ради таких моментов в карьере.

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Источник: Reuters

В четверг Хачанов в четвертом круге Открытого чемпионата Франции обыграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро со счетом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3 и впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира.

«Это то, ради чего я работаю, чтобы жить такими моментами. Когда ты выигрываешь такой матч, ты просто счастлив. Ты счастлив за все приложенные тобой ранее усилия, за все сыгранные матчи. Ты просто благодаришь команду и семью», — цитирует Хачанова сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Следующим соперником россиянина станет австриец Доминик Тим.

«Я бы предпочел немного отдохнуть. Остались последние восемь игроков. Я постараюсь сделать все возможное в матче с ним. Три года подряд он минимум выходит в полуфинал. Он один из лучших на грунте. Но я буду сражаться», — заявил Хачанов.

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