Хачанов о выходе в четвертьфинал «Ролан Гаррос»: Работаю ради этих моментов

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В четверг Хачанов в четвертом круге Открытого чемпионата Франции обыграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро со счетом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3 и впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира.

«Это то, ради чего я работаю, чтобы жить такими моментами. Когда ты выигрываешь такой матч, ты просто счастлив. Ты счастлив за все приложенные тобой ранее усилия, за все сыгранные матчи. Ты просто благодаришь команду и семью», — цитирует Хачанова сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Следующим соперником россиянина станет австриец Доминик Тим.