Дель Потро: В матче с Хачановым играл на пределе, поэтому ошибался
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро заявил, что в матче четвертого раунда «Ролан Гаррос» с россиянином Кареном Хачановым играл на пределе,
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро заявил, что в матче четвертого раунда «Ролан Гаррос» с россиянином Кареном Хачановым играл на пределе,
Хачанов в четвертом круге Открытого чемпионата Франции обыграл дель Потро со счетом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3 и впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира.
«Я начал очень хорошо. Я играл лучше, чем он, но не мог воспользоваться своими возможностями. У меня было несколько