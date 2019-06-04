Дель Потро: В матче с Хачановым играл на пределе, поэтому ошибался

«Я начал очень хорошо. Я играл лучше, чем он, но не мог воспользоваться своими возможностями. У меня было несколько брейк-пойнтов, но я не выиграл ни одного, а он с одним брейком выиграл первый сет. Второй сет получился очень быстрым. Я не мог отбиться. Я играл на пределе своих возможностей, поэтому ошибался», — цитирует Дель Потро сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.