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08:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дель Потро: В матче с Хачановым играл на пределе, поэтому ошибался

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро заявил, что в матче четвертого раунда «Ролан Гаррос» с россиянином Кареном Хачановым играл на пределе, из-за чего допускал ошибки.

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Источник: РИА "Новости"

Хачанов в четвертом круге Открытого чемпионата Франции обыграл дель Потро со счетом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3 и впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира.

«Я начал очень хорошо. Я играл лучше, чем он, но не мог воспользоваться своими возможностями. У меня было несколько брейк-пойнтов, но я не выиграл ни одного, а он с одним брейком выиграл первый сет. Второй сет получился очень быстрым. Я не мог отбиться. Я играл на пределе своих возможностей, поэтому ошибался», — цитирует Дель Потро сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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