Мария Шарапова может принять участие в турнире на Мальорке
ТАСС, 4 июня. Россиянка Мария Шарапова сообщила, что может принять участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в испанском городе
ТАСС, 4 июня. Россиянка Мария Шарапова сообщила, что может принять участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в испанском городе
Шарапова пропустила Открытый чемпионат Франции (Roland Garros)
«Возможно, если буду готова, приму участие в турнире Mallorca Open», — написала Шарапова.
Турнир в
Шарапова является победительницей 39 турниров Женской теннисной ассоциации, она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытый чемпионат США, Австралии и Уимблдон. В рейтинге WTA Шарапова на данный момент занимает 49-ю позицию, имея в активе 1140 очков.
В начале марта 2016 года в