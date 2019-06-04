Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз4
Бостон Брюинз2
Футбол. Сборные
01:00
Колумбия3
Панама0
Футбол. Сборные
2.06
Франция2
Боливия0
Футбол. Сборные
2.06
Сальвадор1
Гаити0
Футбол. Сборные
5.06
Япония
Тринидад и Тобаго
Футбол. Лига наций
5.06
Португалия
Швейцария
Все события
Фоторепортажи
19Шесть голов сборной, травма Газинского и фото на память
11Артем Дзюба. Король Севера
11:05 (мск), источник: ТАСС

Мария Шарапова может принять участие в турнире на Мальорке

ТАСС, 4 июня. Россиянка Мария Шарапова сообщила, что может принять участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в испанском городе Санта-Понса на острове Мальорка. Об этом 32-летняя спортсменка сообщила в Instagram.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Шарапова пропустила Открытый чемпионат Франции (Roland Garros) из-за травмы, последний раз россиянка выходила на корт в конце января прошлого года на турнире в Санкт-Петербурге.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Возможно, если буду готова, приму участие в турнире Mallorca Open», — написала Шарапова.

Турнир в Санта-Понса на Мальорке пройдет с 17 по 23 июня.

Шарапова является победительницей 39 турниров Женской теннисной ассоциации, она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытый чемпионат США, Австралии и Уимблдон. В рейтинге WTA Шарапова на данный момент занимает 49-ю позицию, имея в активе 1140 очков.

В начале марта 2016 года в допинг-пробе Шараповой был обнаружен мельдоний. В июне того года Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. Срок дисквалификации Шараповой закончился 26 апреля 2017 года.

 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Правоохранительные органы проверят видео с Алиной Загитовой
Заработали: чемпионат мира помог чемпионату России
Девушка в купальнике, прервавшая финал ЛЧ, приедет в Россию
«Сент-Луис» сравнял счет в финале Кубка Стэнли против «Бостона»
СМИ: 7 футболистов «Вальядолида» специально проиграли «Валенсии»
«Интер» сделал предложение «Роме» о покупке ведущего форварда
Боец UFC засчитал себе победу над Нурмагомедовым
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь