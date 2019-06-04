Хачанов — новый Сафин? Похож ли теннис Карена на игру Марата
Карен Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Что будет после этого успеха?
Карен Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Что будет после этого успеха?
После каждой важной победы Карена Хачанова в 1/8 финала Roland Garros разговоры о том, что в России,
На первый взгляд, Хачанов действительно
Карен никогда не скрывал, что в детстве Марат был его кумиром, и он во всем старался походить на него. Но мальчик вырос и теперь, по его хочет стать уникальной звездой, не похожей ни на Сафина, ни на Дель Потро, которого тоже называл любимым теннисистом и которого победил в понедельник на Roland Garros, ни на австралийского актера Лиама Хэмсворта, о сходстве с которым так любят говорить в светской тусовке. Хачанов предпочитает просто быть самим собой и идти своим путем.
И у Марата, и у Карена главный козырь — пушечная подача. И мощный удар справа. В последнее время Хачанов заметно улучшил и свой бекхэнд, во многом благодаря которому и переиграл Дель Потро. Но говорить о том, что их игра идентична — не совсем корректно. «У них разная техника», — подчеркивает бывший российский теннисист, а сейчас тренер сборных России Игорь Куницын.
Карен предпочитает активный атакующий теннис, не стесняется агрессивно пробивать по линиям на вылет, но, если требуется, может потерпеть и в долгих розыгрышах, обороняться и искать возможность перейти в атаку. А еще для своего роста он прекрасно двигается. «Он забегает под удар справа, поэтому должен быть отменно готов физически. Если нет — возникают проблемы», — отмечает бывший испанский теннисист Алекс Корретха, который хорошо знаком с россиянином лично.
Складывается впечатление, что, находясь в хорошей форме, Хачанов играет чище, чем Сафин в свое время, меньше ошибается в необязательных ситуациях и действует менее энергозатратно. У Марата многое, если не все, зависело от настроения. В хороший день он действительно мог обыграть любого, но этих хороших дней было, увы, не так много. Гораздо меньше, чем хотелось бы многочисленной армии его болельщиков. Он давно ушел из тенниса, а шлейф «а ведь мог бы выиграть гораздо больше» тянется за ним до сих пор.
Хачанов, может быть, менее одарен от природы, чем Сафин. Зато он явно более стабилен. И в игре в отдельно взятых матчах, и в развитии карьеры в целом.
Если для юного Марата первый в жизни выход в четвертьфинал Roland Garros был внезапным и головокружительным прорывом, то Карен к лучшему в своей карьере результату на «Шлемах» шел постепенно. В его резюме уже имелись три выхода в четвертый круг мэйджоров — два подряд на Roland Garros и один на Уимблдоне, приличный список матчей с топовыми соперниками (правда, преимущественно проигранных), победа на турнире серии «Мастерс» и еще три титула.
При этом Карену, может быть, иногда не хватает опыта и уверенности в себе — помните сумасшедший матч с Надалем на US Open, который Хачанов мог выиграть, но не выиграл? И даже психологической устойчивости — матчи с Надалем и выбившие россиянина из колеи трюки не до конца готового Дель Потро в понедельник тому подтверждение. Но в целом он гораздо более хладнокровен и сдержан, чем Сафин.
И уж точно Карен не производит впечатления человека, который станет миксовать теннисную карьеру со светской жизнью или пожертвует результатом ради сиюминутных радостей. Для своего возраста — а ему исполнилось 23 всего пару недель назад — он очень рассудителен и обстоятелен. Он любит повторять, что главное для него не призы и конкретные позиции в рейтинге, а «каждый день становится лучше как игрок и как человек тоже». В 20 лет он женился на девушке, которая была его первой любовью, долго никому об этом не рассказывал и даже не публиковал фото супруги в соцсетях. «Личная жизнь на то и личная, чтобы не выставлять ее напоказ», — говорил он. Правда, на радостях от победы над Дель Потро Карен рассказал всем на «Сюзанн Ленглен», что они с Вероникой ждут ребенка.
Испытание громкой победой Хачанов уже проходил. Прошлой осенью он обыграл практически непобедимого на том отрезке сезона Новака Джоковича в финале и взял титул на «Мастерс» в Париже, став первым россиянином за 9 лет, кому покорился турнир этой престижной категории. Он попал запасным на итоговый чемпионат года в Лондоне, о чем за несколько месяцев до этого мог только мечтать. Не сказать, что все это далось россиянину легко: первая половина нынешнего сезона после ударной концовки прошлого получилась у Хачанова далеко не самой удачной. Но раз он дал повод снова говорить о себе, значит, справился.