Роджер Федерер спустя 4 года вернулся на «Ролан Гаррос» и уже в полуфинале. Там его ждет Надаль

В олимпийском Пекине — 2008 Роджер Федерер и Стэн Вавринка выиграли для Швейцарии первое в истории страны золото Игр в парном разряде. К тому моменту Роджер уже давно был суперзвездой мирового тенниса, тогда как Стэн только начинал закрепляться в топе. Ходили разговоры, что именно Вавринка — наследник Роджера, однако вот Стэну уже 34 (Роджеру 37), а он все еще остается в тени великого Федерера, который переживает очередную молодость.

На пути к сегодняшнему четвертьфиналу Федерер не проиграл соперникам ни одного сета, тогда как Вавринка уже в первом круге уступил одну партию Йозефу Ковалику, а в четвертом круге в сумасшедшем пятисетовом матче оказался сильнее Стефаноса Циципаса. По личным встречам Федерер к сегодняшнему дню вел 22:3. Букмекеры вновь считали Роджера безоговорочным фаворитом (1,4 против 3,0).

Если судить по счету, первый сет проходил в равной борьбе (на протяжении 12 геймов теннисисты свою подачу ни разу не отдали). Однако если Федерер закрывал свои геймы где-то за минуту, то Вавринка с трудом удерживал подачу, отыгрывая брейк-пойнты почти в каждом своем гейме. Роджер почти не подавал навылет, но у Стэна очень редко удавалось вернуть мяч в корт. Дело дошло до тай-брейка, где Вавринку подвели форхэнд и прием, — Федерер выиграл 7:4.

В начале второй партии на подаче Федерера Вавринка неожиданно повел 30:0, но Роджер выиграл 4 мяча подряд. Во втором гейме уже Федерер имел брейк-пойнт, но Стэна выручила подача. А при счете 1:1 брейканул Вавринка, хотя Федерер вел 40:15. На кураже Стэн сделал эйс, но потом допустил две двойные ошибки подряд, следующий длинный розыгрыш также остался за Роджером — 15:40 в пользу Федерера на подаче Вавринки. Стэн все же смог спасти гейм — 3:1.

Обмен выигранных подач, и при счете 5:4 Вавринка пошел подавать на сет. Вел 40:0, Роджер счет сравнял, однако Стэн все же подачу удержал — 1:1 по сетам, а по игре круче выглядел уже Вавринка.

В третьем сете в какой-то момент у Роджера систематически стали срываться удары слева, что подарило Вавринке несколько важных очков. Партия проходила в абсолютно равной борьбе, теннисисты брали свои подачи вплоть до счета 3:3, когда Стэн реализовал свой второй брейк-пойнт в матче. Федерер тут же сделал обратный брейк — 4:4. А при счете 5:4 Роджер дважды мог закрывать сет, но Вавринка выстоял. Все снова решал тай-брейк — 7:5 в пользу Роджера, 2:1 по сетам.

Начало четвертого сета стало повторением первого: Вавринка с трудом брал свои подачи, отыгрывал брейк-пойнты, тогда как Федерер свои геймы закрывал максимально быстро. При счете 3:3 Стэн предложил Роджеру приостановить матч — с неба начало капать, появилась угроза ливня. Федерер согласился.

Игра продолжилась примерно через полтора часа. Страшные тучи исчезли с парижского неба. Но длилось доигрывание минут 20. Роджер уже в третьем гейме оформил брейк и вышел подавать на матч. С первого матчбола закрыть встречу не удалось. Дело даже дошло до брейк-поинта, но Федерер со второго мяча рванул к сетке и исполнил потрясающий укороченный. Ну, а дальше Вавринка допустил несколько ошибок на приеме.