Роджер Федерер спустя 4 года вернулся на «Ролан Гаррос» и уже в полуфинале. Там его ждет Надаль
Это будет
Это будет
В олимпийском Пекине — 2008 Роджер Федерер и Стэн Вавринка выиграли для Швейцарии первое в истории страны золото Игр в парном разряде. К тому моменту Роджер уже давно был суперзвездой мирового тенниса, тогда как Стэн только начинал закрепляться в топе. Ходили разговоры, что именно Вавринка — наследник Роджера, однако вот Стэну уже 34 (Роджеру 37), а он все еще остается в тени великого Федерера, который переживает очередную молодость.
На пути к сегодняшнему четвертьфиналу Федерер не проиграл соперникам ни одного сета, тогда как Вавринка уже в первом круге уступил одну партию Йозефу Ковалику, а в четвертом круге в сумасшедшем пятисетовом матче оказался сильнее Стефаноса Циципаса. По личным встречам Федерер к сегодняшнему дню вел 22:3. Букмекеры вновь считали Роджера безоговорочным фаворитом (1,4 против 3,0).
Если судить по счету, первый сет проходил в равной борьбе (на протяжении 12 геймов теннисисты свою подачу ни разу не отдали). Однако если Федерер закрывал свои геймы
В начале второй партии на подаче Федерера Вавринка неожиданно повел 30:0, но Роджер выиграл 4 мяча подряд. Во втором гейме уже Федерер имел
Обмен выигранных подач, и при счете 5:4 Вавринка пошел подавать на сет. Вел 40:0, Роджер счет сравнял, однако Стэн все же подачу удержал — 1:1 по сетам, а по игре круче выглядел уже Вавринка.
В третьем сете в
Начало четвертого сета стало повторением первого: Вавринка с трудом брал свои подачи, отыгрывал
Игра продолжилась примерно через полтора часа. Страшные тучи исчезли с парижского неба. Но длилось доигрывание минут 20. Роджер уже в третьем гейме оформил брейк и вышел подавать на матч. С первого матчбола закрыть встречу не удалось. Дело даже дошло до
Роджер в полуфинале, где его ждет Рафаэль Надаль, уничтоживший Кеи Нисикори. Всего пять геймов взял японец. Но он и не имел права лишить болельщиков