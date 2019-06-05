Текущие события
Футбол. Сборные
02:00
Парагвай
Гондурас
Футбол. Сборные
02:00
США
Ямайка
Футбол. Сборные
03:30
Бразилия
Катар
Футбол. Сборные
04:30
Перу
Коста-Рика
Футбол. Сборные
05:00
Мексика
Венесуэла
Футбол. Лига наций
5.06
Португалия3
Швейцария1
Футбол. Сборные
5.06
Япония0
Тринидад и Тобаго0
Все события
Фоторепортажи
16«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов
1220 лет победе сборной России над французами
5 июня, источник: Спорт РИА Новости

Матчи среды на «Роллан Гаррос» перенесены из-за дождя

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Матчи проходящего в Париже Открытого чемпионата Франции по теннису, которые должны были состояться в среду, перенесены из-за дождя, сообщается на сайте турнира.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На 5 июня были запланированы в том числе четвертьфинальные матчи «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде Карен Хачанов (Россия) — Доминик Тим (Австрия), Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия), а также женские четвертьфиналы Мэдисон Киз (США) — Эшли Барти (Австралия) и Симона Халеп (Румыния) — Аманда Анисимова (США).

Как отмечается в сообщении, болельщикам будет компенсирована стоимость билетов. Новые сроки проведения перенесенных игр не уточняются.

 Смолов оценил физические возможности девушки, выбежавшей в финале ЛЧ
Самые смелые наряды российских фигуристок
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Клубы РПЛ обсудят лимит на легионеров, расширение лиги и VAR
Конец эпохи: «Рубин» уволил Бердыева
«Пари Сен-Жермен» объявил об уходе чемпиона мира по футболу
Человек, подаривший Москве два финала еврокубков. Умер Юханссон
В наше время никто не держит обещания. За что уважать Дацюка
Российские волейболистки потерпели 7-е поражение в Лиге наций
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь