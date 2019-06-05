Матчи среды на «Роллан Гаррос» перенесены из-за дождя
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Матчи проходящего в Париже Открытого чемпионата Франции по теннису, которые должны были состояться в среду, перенесены
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Матчи проходящего в Париже Открытого чемпионата Франции по теннису, которые должны были состояться в среду, перенесены
На 5 июня были запланированы в том числе четвертьфинальные матчи «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде Карен Хачанов (Россия) — Доминик Тим (Австрия), Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия), а также женские четвертьфиналы Мэдисон Киз (США) — Эшли Барти (Австралия) и Симона Халеп (Румыния) — Аманда Анисимова (США).
Как отмечается в сообщении, болельщикам будет компенсирована стоимость билетов. Новые сроки проведения перенесенных игр не уточняются.