Матчи среды на «Роллан Гаррос» перенесены из-за дождя

На 5 июня были запланированы в том числе четвертьфинальные матчи «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде Карен Хачанов (Россия) — Доминик Тим (Австрия), Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия), а также женские четвертьфиналы Мэдисон Киз (США) — Эшли Барти (Австралия) и Симона Халеп (Румыния) — Аманда Анисимова (США).