Игрокам хотят запретить лицемерно обниматься после матчей. Хотя бы в теннисе

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«Нашему спорту нужно больше честности»

Теннис исторически является спортом интеллигентных и образованных людей, в котором уважительное отношение к сопернику было в приоритете. А уж благодарность после матча за проведённую игру была чем-то само собой разумеющимся. Но, судя по всему, не для всех.

Известный тренер Патрик Муратоглу, занимающийся в том числе карьерами Серены Уильямс и Стефаноса Циципаса, выступил с жёсткой критикой традиционных «обнимашек» у сетки после матчей.

«Эта новая тенденция систематически обнимать соперника после того, как только что обыграл его, очень раздражает меня. Они просто хотят выглядеть хорошими парнями? Нашему спорту нужно больше честности. Меня раздражает лицемерие».

«Только Кирьос делает что-то интересное»

Тренер Серены уже не в первый раз говорит о том, что в теннисе не мешало бы отменить правила поведения и нормы приличия. По его мнению, это убивает спорт. Муратоглу считает, что аудитория тенниса сильно постарела за последнее время. И чтобы её омолодить, нужно сделать шоу.

«Если мы не можем различить игроков, потому что все одинаковые, становится скучно. Нам так не кажется, потому что мы любим теннис. Но если позвать кого-нибудь, кто не любит теннис, то им это покажется невероятно скучным.

У меня есть молодая знакомая, которой из тенниса нравится только Ник Кирьос. Почему? Потому что Ник дает людям то, что теннис не дает. В теннисе все плоско, и только он делает интересно".

Когда Муратоглу спросили о том, что он думает по поводу истерики Серены Уильямс в финале US Open и можно ли рассматривать её поведение как популяризацию тенниса, известный тренер ничего не смог сказать.

«Честная» Бушар

В теннисе, несмотря на его «приличность», всё же случалось немало примеров, когда что-то шло не так на традиционных приветствиях до и после матчей. Четыре года назад Канада принимала Румынию в Кубке Федераций. Эжени Бушар, которая тогда ещё занималась теннисом, отказалась пожать руку своей будущей сопернице Александре Дулгеру, объясняя это природной честностью. Мол, она не хочет быть лицемеркой и желать удачи румынке, ведь на самом деле она не желает ей удачи.

«Может, у неё просто скользкая рука?»

Два года назад российская теннисистка Дарья Касаткина уверенно победила Елену Остапенко из Латвии в матче Открытого чемпионата США, однако не это привлекло внимание общественности. Многим показалось, что рукопожатие после матча со стороны девушки из Латвии было очень холодным. Она демонстративно не смотрела на Касаткину, пожимая руку. Это уже был не первый случай, когда Остапенко проявляла «уважение» таким образом.

«Быстрое и холодное рукопожатие с Остапенко? Не знаю, может, у нее просто была скользкая рука или что-то такое», — сказала Касаткина.

В том же 2017 году на Ролан Гаррос французский теннисист Лоран Локоли предложил своему сопернику Мартину Клижану из Словакии отвалить вместо рукопожатия. Вероятно, это было ответом на то, что словак во время матча несколько раз прикладывал палец к виску, намекая на психическую неустойчивость француза.

Были случаи, когда спортсмены жаловались на «слишком жёсткое» рукопожатие после матчей. Так, чешская теннисистка Барбара Стрыцова заявила, что Юлия Путинцева из Казахстана немного перестаралась в этом компоненте. Чешка даже вскрикнула после этого.

Оставьте в покое традиции тенниса

Так нужна ли теннису революция, связанная с отменой «обнимашек» и рукопожатий?