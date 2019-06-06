Симона Халеп уступила 17-летней американке в четвертьфинале Roland Garros

Для Анисимовой текущий Открытый чемпионат Франции стал вторым в карьере, в 2017 году она проиграла в первом круге. Ее высшее достижение на турнирах серии Большого шлема — выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) американка занимает 51-е место, в ее активе один титул WTA.