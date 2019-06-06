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15:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Барти пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Австралийка Эшли Барти оформила выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.

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Источник: AP 2019

Барти, получившая от организаторов восьмой номер посева, в четвертьфинальном поединке победила американку Мэдисон Киз (14) — 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

Соперницей австралийской теннисистки в полуфинале «Ролан Гаррос» будет представительница США Аманда Анисимова.

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