Барти пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Австралийка Эшли Барти оформила выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Австралийка Эшли Барти оформила выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
Барти, получившая от организаторов восьмой номер посева, в четвертьфинальном поединке победила американку Мэдисон Киз (14) — 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.
Соперницей австралийской теннисистки в полуфинале «Ролан Гаррос» будет представительница США Аманда Анисимова.