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17:52 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Хачанов проиграл Тиму в четвертьфинале Roland Garros

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Австрийский теннисист Доминик Тим обыграл россиянина Карена Хачанова в четвертьфинале Roland Garros. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

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Источник: Reuters

Встреча продолжалась 1 час 47 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:2 в пользу австрийца. Между собой теннисисты играли в четвертыйраз, ранее победы одерживал только Хачанов. В полуфинале 4-й сеяный турнира Тим сыграет против победителя матча между сербом Новаком Джоковичем (1-й номер посева) и немцем Александром Зверевым (5-й).

Тим в прошлом году дошел до финала турнира, где уступил действующему чемпиону Roland Garros испанцу Рафаэлю Надалю. На турнирах серии Большого шлема 25-летний австриец играл в четвертьфинале Открытого чемпионата США (2018), а также в четвертом круге на Открытом чемпионате Австралии (2017, 2018) и на Уимблдоне (2017).

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Хачанов улучшил предыдущее достижение на Roland Garros, россиянин дважды выходил в четвертый круг турнира (2017, 2018). На турнирах серии Большого шлема он добирался до четвертого круга на Уимблдоне (2018) и до третьего круга на Открытых чемпионатах Австралии (2019) и США (2018). Он стал первым российским теннисистом с 2010 года, кому удалось дойти до четвертьфинала французского турнира серии Большого шлема. Тогда подобного добился Михаил Южный, уступивший на данной стадии турнира чеху Томашу Бердыху.

На текущий момент 23-летний Хачанов занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в активе россиянина четыре победы на турнирах ATP. Результаты Roland Garros позволят россиянину улучшить свои позиции в обновленной версии рейтинга и впервые войти в десятку лучших игроков мира.

Roland Garros завершится 9 июня. Общий призовой фонд составляет €42,66 млн.

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