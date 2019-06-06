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18:12 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко и Мертенс вышли в полуфинал парного разряда «Ролан Гаррос»

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс пробились в полуфинал парного разряда «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в матче четвертьфинальной стадии белорусско-бельгийский дуэт обыграл украинку Людмилу Киченок и Елену Остапенко из Латвии — 7:5, 6:2.

В полуфинале Арина Соболенко и Элизе Мертенс будут соперничать с венгерско-французской парой Тимея Бабош / Кристина Младенович. Во втором полуфинальном матче бельгийско-шведский тандем Кирстен Флипкенс / Юханна Ларссон встретится с китайской парой Йин-Йин Дуань / Чжэн Сайсай.

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