Соболенко и Мертенс вышли в полуфинал парного разряда «Ролан Гаррос»
6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс пробились в полуфинал парного разряда «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс пробились в полуфинал парного разряда «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче четвертьфинальной стадии
В полуфинале Арина Соболенко и Элизе Мертенс будут соперничать с