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18:26 (мск), источник: ТАСС

Первая ракетка мира Джокович обыграл Зверева в четвертьфинале Roland Garros

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл немецкого спортсмена Александра Зверева, посеянным на турнире пятым, в четвертьфинале Roland Garros. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

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Источник: AFP 2019

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:2. В полуфинале турнира 32-летний Джокович сыграет против австрийца Доминика Тима (4-й сеянный), который в своем четвертьфинале победил россиянина Карена Хачанова (10-й).

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Джокович в прошлом году добрался до четвертьфинала, где уступил итальянцу Марко Чеккинато (3:6, 6:7 (4:7), 6:1, 6:7 (11:13). В 2016 году он одержал победу на Roland Garros, обыграв в финале представителя Великобритании Энди Маррея (3:6, 6:1, 6:2, 6:4). Джокович семь раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, четыре раза — Уимблдон и трижды побеждал на Открытом чемпионате США. Также на его счету бронзовая медаль Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде. Он является обладателем 74 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Зверев улучшил результат, показанный на Roland Garros в прошлом году, где на стадии четвертьфинала уступил австрийцу Доминику Тиму (4:6, 2:6, 1:6). Он добирался до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии (2019) и Уимблдоне (2017), на Открытом чемпионате США — до третьего (2018). В рейтинге ATP Зверев занимает 5-е место, у него в активе 11 титулов ассоциации.

Roland Garros завершится 9 июня. Общий призовой фонд составляет €42,66 млн.

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