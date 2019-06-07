Теннисная классика: Надаль сыграет с Федерером в полуфинале Roland Garros

Источник: AP 2019

Главная интрига мужского турнира ждет зрителей в полуфинальном поединке между Надалем и швейцарцем Роджером Федерером, соперники встретятся друг с другом в 39-й раз. Испанец побеждал Федерера в 23 поединках при 15 проигранных встречах, но при этом последний раз он выиграл в 2014 году на Открытом чемпионате Австралии. В рамках Открытого чемпионата Франции теннисисты встречались пять раз — в полуфинале турнира 2005 года, затем в трех финалах подряд (с 2006 по 2008 год), а также в решающем матче 2011 года. Во всех пяти играх победа доставалась Надалю.

33-летний теннисист является рекордсменом французского турнира по количеству титулов (11). Он побеждал в финалах с 2005 по 2008 год, а затем с 2010 по 2014 год. В 2009 году его триумфальная серия была прервана, титул тогда досталась Федереру. Сейчас Надаль имеет возможность выиграть третий раз подряд, так как два предыдущих турнира остались за ним.

37-летний Федерер вправе считать французские корты самыми сложными для себя. Швейцарец является рекордсменом по количеству завоеванных титулов на турнирах Большого шлема, всего на его счету 20 побед. Федерер шесть раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, восемь раз — Уимблдон, пять раз — Открытый чемпионат США. Однако завоевать титул Открытого чемпионата Франции и собрать карьерный Большой шлем теннисисту удалось лишь однажды.

Вторым финалистом нынешнего розыгрыша турнира станет победитель пары Новак Джокович (Сербия) — Доминик Тим (Австрия). Тим в четвертьфинале обыграл россиянина Карена Хачанова, а Джокович оказался сильней немца Александра Зверева. В прошлом году австриец дошел до финала турнира, где уступил действующему чемпиону Надалю. Серб же добрался до четвертьфинала, в котором проиграл итальянцу Марко Чеккинато.

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Впервые с 2012 года в полуфиналах турнира встретятся четыре лучших спортсмена по рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На данный момент его возглавляет Джокович, второе место занимает Надаль. На третьей строчке располагается Федерер, на четвертой — Тим.

Новые имена женского турнира

Если титул мужской части соревнований разыграют хорошо известные любителям тенниса спортсмены, то женский турнир уже подарил болельщикам несколько сенсаций. Самой громкой стал выход в полуфинал 17-летней американки Аманды Анисимовой, спортсменка с русскими корнями в четвертьфинале обыграла действующую победительницу Халеп (6:2, 6:4). Для Анисимовой текущий Открытый чемпионат Франции стал вторым в карьере, в 2017 году она уступила в первом круге, ее высшее достижение на турнирах серии Большого шлема — выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019). Также американка является первой теннисисткой, рожденной в XXI веке, которая сыграет в полуфинале турнира серии Большого шлема.

Соперницей Анисимовой станет 23-летняя австралийка Эшли Барти, победившая в четвертьфинале американку Мэдисон Киз. Барти превзошла свой лучший результат на Открытом чемпионате Франции, пробившись в полуфинал, до этого она дважды добиралась до второго круга (2013, 2018). Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является участие в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (2019).

Во втором полуфинале 19-летняя чешская теннисистка Маркета Вондроушова встретится с британкой Йоханной Контой. Вондроушова в третий раз принимает участие в Открытом чемпионате Франции, до этого лучшим ее достижением был выход во второй круг в 2017 году, где она уступила россиянке Дарье Касаткиной. Конта участвует в основном турнире в пятый раз, однако до этого британка четырежды завершала свое выступление на стадии первого круга. Лучшим ее результатом являются выходы в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2016) и Уимблдона (2017).

Все четыре участницы никогда ранее не выигрывали турнир серии Большого шлема в одиночном разряде. Впервые с 2001 года в полуфинале Открытого чемпионата Франции сыграют две теннисистки младше 20 лет. В том розыгрыше встречались бельгийки Ким Клейстерс (18 лет) и Жюстин Энен (19 лет).