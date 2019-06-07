Чешка Вондроушова вышла в финал Roland Garros, победив британку Конту

Источник: РИА "Новости"

Встреча, проходившая на корте им. Симоны Матьё, продолжалась 1 час 48 минут и завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:2). Эта личная встреча стала третьей для спортсменок, в двух из них победу одержала Вондроушова. В финале 19-летняя чешка сыграет против победительницы матча между американкой Амандой Анисимовой и австралийской спортсменкой Эшли Барти (8-й номер посева).

Вондроушова обновила лучший результат на Открытом чемпионате Франции, в 2017 году во втором круге она уступила россиянке Дарье Касаткиной. Чешка также превзошла лучший результат на турнирах серии Большого шлема, до этого она добиралась до четвертого круга на Открытом чемпионате США (2018), до второго — на Открытом чемпионате Австралии (2018, 2019) и до первого — на Уимблдоне (2017, 2018). Вондроушова занимает 39-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), у нее в активе один титул WTA.

Конта превзошла свой лучший результат на Открытом чемпионате Франции, до этого британка четыре раза завершала свое выступление на соревнованиях на стадии первого круга. Лучшим результатом Конты на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал (Открытый чемпионат Австралии — 2016 и Уимблдон-2017). В активе британской теннисистки три победы на турнирах WTA, 28-летняя британка занимает 26-е место в мировом рейтинге.