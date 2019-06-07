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16:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская теннисистка назвала преимущество Европы перед Россией

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась мнением о жизни в России и Европе. Ее слова приводит Eurosport.ru.

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Касаткина призналась в любви к Европе и рассказала, что проводит там много времени. По ее мнению, менталитет россиян отличается от европейского. «У нас такой менталитет: работа, работа, страдать, страдать, страдать. В Европе все совсем по-другому», — отметила теннисистка.

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Касаткиной не нравится, что европейцы мало работают.

На данный момент 22-летняя Касаткина располагается на 21-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Летом 2017 года Касаткина в интервью порталу Sports.ru рассказала, что живет и тренируется в Словакии. В том же году россиянка выиграла турнир в Чарльстоне, через год завоевала Кубок Кремля.

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