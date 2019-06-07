Соболенко и Мертенс не попали в финал парного разряда «Ролан Гаррос»

Источник: РИА "Новости"

В сегодняшнем полуфинальном матче белорусско-бельгийский дуэт встречался с венгерско-французской парой Тимея Бабош / Кристина Младенович и уступил в двух сетах — 2:6, 1:6.

Во втором полуфинале китайская пара Йин-Йин Дуань / Чжэн Сайсай победила бельгийско-шведский тандем Кирстен Флипкенс / Юханна Ларссон — 6:4, 6:4.

В женском одиночном разряде также уже определились участницы финального матча. Австралийка Эшли Барти (8-й номер мирового рейтинга) переиграла в полуфинале представительницу США Аманду Анисимову (51) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. Второй финалисткой стала чешка Маркета Вондроушова (38), победившая британку Йоханну Конту (26) — 7:5, 7:6 (7:2).

У мужчин второй номер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль играет в полуфинале с третьей ракеткой планеты швейцарцем Роджером Федерером.