Соболенко и Мертенс не попали в финал парного разряда «Ролан Гаррос»
7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс не смогли выйти в финал парного разряда «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс не смогли выйти в финал парного разряда «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем полуфинальном матче
Во втором полуфинале китайская пара
В женском одиночном разряде также уже определились участницы финального матча. Австралийка Эшли Барти (8-й номер мирового рейтинга) переиграла в полуфинале представительницу США Аманду Анисимову (51) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. Второй финалисткой стала чешка Маркета Вондроушова (38), победившая британку Йоханну Конту (26) — 7:5, 7:6 (7:2).
У мужчин второй номер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль играет в полуфинале с третьей ракеткой планеты швейцарцем Роджером Федерером.
Позже лидер рейтинга АТР серб Новак Джокович будет соперничать с австрийцем Домиником Тимом, у которого 4-я позиция в мировом рейтинге.