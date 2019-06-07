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16:31 (мск), источник: ТАСС

Чан из Тайваня и хорват Додиг стали победителями Roland Garros в миксте

ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Латиша Чан из Тайваня и хорватский теннисист Иван Додиг стали победителями Открытого чемпионата Франции в смешанном разряде. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

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Источник: AP 2019

В финале 29-летняя Чан и 34-летний Додиг победили канадку Габриэлу Дабровски и хорвата Мате Павича, посеянных на турнире под вторым номером, со счетом 6:1, 7:6 (7:5).

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Матч продолжался 1 час 21 минуту.

Чан и Додиг во второй раз в карьере выиграли турнир серии Большого шлема в парном разряде. Чан в паре со швейцаркой Мартиной Хингинс выиграли Открытый чемпионат США в 2017 году в женском парном турнире. Додиг победил на Открытом чемпионате Франции в 2015 году, выиграв титул в мужском парном разряде с бразильцем Марсело Мело.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд составляет €42,66 млн.

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