Чан из Тайваня и хорват Додиг стали победителями Roland Garros в миксте

В финале 29-летняя Чан и 34-летний Додиг победили канадку Габриэлу Дабровски и хорвата Мате Павича, посеянных на турнире под вторым номером, со счетом 6:1, 7:6 (7:5).

Чан и Додиг во второй раз в карьере выиграли турнир серии Большого шлема в парном разряде. Чан в паре со швейцаркой Мартиной Хингинс выиграли Открытый чемпионат США в 2017 году в женском парном турнире. Додиг победил на Открытом чемпионате Франции в 2015 году, выиграв титул в мужском парном разряде с бразильцем Марсело Мело.