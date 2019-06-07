Надаль заявил, что к погодным условиям в полуфинале Roland Garros было трудно привыкнуть

«Погодные условия были очень тяжелыми, было трудно приспособиться, — сказал Надаль. — Нужно было принять эти сложности, сосредоточиться и сохранить позитивный настрой. Надеюсь, что теперь смогу подготовиться и показать в финале свой лучший теннис, я уверен в себе, если не смогу выполнить план на игру, будут проблемы, но у меня будут все шансы, если дело пойдет, как надо. Впрочем, тут всегда есть место совпадениям, случиться может все, что угодно».