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19:32 (мск), источник: ТАСС

Надаль заявил, что к погодным условиям в полуфинале Roland Garros было трудно привыкнуть

ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Погодные условия, при которых проходил полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису между испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером, были тяжелыми, к ним было трудно приспособиться. Об этом заявил Надаль, слова которого приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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Источник: Reuters

В пятницу Надаль обыграл Федерера в полуфинале турнира со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Встреча, которая длилась 2 часа 28 минут, сопровождалась сильным ветром.

«Погодные условия были очень тяжелыми, было трудно приспособиться, — сказал Надаль. — Нужно было принять эти сложности, сосредоточиться и сохранить позитивный настрой. Надеюсь, что теперь смогу подготовиться и показать в финале свой лучший теннис, я уверен в себе, если не смогу выполнить план на игру, будут проблемы, но у меня будут все шансы, если дело пойдет, как надо. Впрочем, тут всегда есть место совпадениям, случиться может все, что угодно».

В финале Roland Garros, который пройдет в воскресенье, Надаль сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом.

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