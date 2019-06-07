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20:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Полуфинал «Ролан Гаррос» Джокович — Тим прерван до субботы из-за дождя

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису между сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом прерван до субботы из-за дождя, сообщается на сайте турнира.

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Встреча между первой ракеткой турнира Джоковичем и Тимом (4-й номер посева) была остановлена при счете 6:2, 3:6, 3:1 в пользу австрийца. Матч до этого дважды прерывался из-за непогоды.

Ранее в финал «Ролан Гаррос» вышел испанец Рафаэль Надаль (2), который оказался сильнее швейцарца Роджера Федерера (3) — 6:3, 6:4, 6:2.

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