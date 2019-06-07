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7 июня, источник: Спорт-Экспресс

И все-таки Надаль!

Рафаэль Надаль в 12-й раз вышел в финал Roland Garros, обыграв Роджера Федерера. А в титульной встрече у женщин сыграют Эшли Барти и Маркета Вондроушова.

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Источник: Reuters

Roland Garros. Мужчины. ½ финала
Надаль (Испания, 2) — Федерер (Швейцария, 3) — 6:3, 6:4, 6:2.
Женщины. ½ финала
Барти (Австралия, 8) — Анисимова (США) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.
Вондроушова (Чехия) — Конта (Великобритания, 26) — 7:5, 7:6 (7:2).
Микст. Финал
Чань/Додиг (Тайвань/Хорватия) — Дабровски/Павич (Канада/Хорватия, 2) — 6:1, 7:6 (7:5).

Мигель и Рафа

Этого матча с нетерпением ждали все с самого момента жеребьевки две недели назад. Решение Роджера Федерера выступить этой весной на грунте стало приятным бонусом если не для него самого, то для его персональных болельщиков и нейтральных любителей тенниса точно. На Roland Garros маэстро показал, что и на земле можно играть агрессивно и эффектно и весь турнир радовал болельщиков изумительным приемом «подача — выход к сетке».

Он разобрался с Вавринкой в четвертьфинале и добрался до встречи с главным соперником. Надаль и Федерер не играли друг против друга на грунте шесть лет — с мая 2013-го. Рафа проиграл Роджеру пять из пяти матчей за последние пять сезонов, включая превосходный финал Australian Open-2017. Они не встречались с осени 2017-го. В общем, в пятницу в Париже ожидалось что-то эпическое.

Большинство, пожалуй, отдавали предпочтение испанцу, все-таки парижский грунт — его вотчина, но в первую очередь все ждали интереснейшей борьбы. Но и на зрелищность, и на результат этого матча не в последнюю очередь повлияла погода — а именно сильнейший ветер. На Париж обрушился шторм с испанским именем Мигель. Адаптироваться к нему Федереру оказалось сложнее. В первой партии, например, он не выиграл ни одного гейма, играя против ветра.

А Надаль… Надаль просто, как обычно, применял магию. Тащил все, что мог, и бесстрашно укладывал мячи по линиям и углам, блестяще контролируя длину полета мяча, даже на неудобной стороне.

Он принимал на вылет и исполнял изумительные кроссы, особенно при розыгрыше важных очков. Оба соперника охотно шли к сетке, обменивались, на радость зрителям, ударами с лета, обводили друг друга. Особенно в этом преуспел Надаль, фактически лишив Федерера его главного оружия на этом турнире.

Во втором сете Федерер повел с брейком 2:0, но сразу же отдал свою подачу, причем играя по ветру — Надалю помог форхенд по линии. Об этой упущенной возможности, по словам ветерана, он больше всего жалел после матча. После этого пошла более-менее равная игра. А в девятом гейме Рафа мертвой хваткой вцепился в гейм на приеме. Три ошибки швейцарца — и счет с 40:0 стал 40:40. В следующем розыгрыше испанец поймал соперника на противоходе, заработав брейк-пойнт, а следом в очередной раз обвел его через коридор. Отподавать после этого на сет для Надаля труда не составило.

Федерер провалился и при 1:1 в третьем сете, и в следующем гейме на своей подаче — отдавал свои геймы грубыми ошибками. Надаль повел 4:1 и уверенно довел дело до победы. Шестой победы над Федерером на Roland Garros.

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Зато за Роджера зато была публика. Те, кого не испугал ураган, скандировали с трибун: «Роджер, Роджер!» Они не хотели его отпускать.

— Пожалуй, это лучшая поддержка, которую я когда-либо за 20 лет получал на «Шлемах», — сказал он после матча.

Вернется ли он еще на Roland Garros?

— Я удивил сам себя тем, как далеко прошел на этом турнире, и тем, как хорошо играл, — сказал он. — А в следующем году, как и в случае с любым другим турниром, я не знаю. Но я определенно получал удовольствие от грунтовых турнирах в этом году. И это, наверное, повысит мои шансы вернуться на грунт.

Надаль же в 12-й раз сыграет в финале Открытого чемпионата Франции.

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А его соперник определится только в субботу. Доминик Тим буквально уничтожил Новака Джоковича в первом сете (6:2) — австриец подал 93 процента первых подач и выиграл 82 процента очков на первом мяче, а сам Джокович активно выиграл лишь одно (!) очко. Серб взял второй сет (6:3), а в третьем Тим снова повел с брейком (3:1), и матч был прерван и отложен из-за дождя. Эксперты полагают, что это Новак потребовал не доигрывать в пятницу, чтобы сбить дерзкого соперника с толку. Но едва ли это так: ведь остановили все игры на Roland Garros. В любом случае, времени на восстановление перед воскресной финальной игрой с Надалем будет очень мало.

Сумасшедший матч Анисимовой

Игрались в пятницу и оба женских полуфинала, участницами которых стали Эшли Барти, Джоанна Конта, Маркета Вондроушова и Аманда Анисимова. Не самые ожидаемые лица, прямо скажем. Именно так, по всей видимости, рассудили и организаторы Roland Garros. И нарвались на критику со стороны WTA. В Женской теннисной ассоциации остались недовольны тем, что центральный корт имени Филиппа Шатрие в пятницу отдали в распоряжение мужчин, а девушкам пришлось довольствоваться кортом Сюзанн Ленглен (вторым по значимости) и ареной Симоны Матье (третьей).

— Нет сомнений, что расписание Roland Garros пострадало из-за погодных условий, и WTA понимает, с какими трудностями столкнулись организаторы. Тем не менее, мы невероятно разочарованы тем, что оба женских матча поставлены на внешние корты. Это решение несправедливое и неуместное. Четыре девушки прекрасно играли и заслужили право сыграть на главной арене. Уверены, что можно было найти другие решения, подходящие как для игроков, так и для зрителей.

Посмотреть там действительно было на что. Особенно в противостоянии Эшли Барти, единственной теннисистки топ-10, дошедшей до полуфинала, и 17-летней сенсации Аманды Анисимовой. Такие страсти могут быть только в противостоянии двух неопытных дебютанток, и это здорово.

Барти выглядела фаворитом, и именно она повела в первом сете 5:0 за 12 минут и имела два брейк-пойнта, но с юной американкой случилось настоящее преображение: она заиграла очень раскованно и активно, взяла шесть геймов подряд и подавала на сет. Сразу взять партию у нее не получилось, но она сделала это на тай-брейке.

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Выиграв 12 очков подряд, Аманда повела 3:0 и во втором сете. Но теперь вернулась уже австралийка — пришел ее черед выигрывать шесть геймов подряд. Вновь заработала и вновь не удержала преимущество Анисимова в решающем сете. При 5:2 она спасла три матчбола на своей подаче, а потом еще два на чужой, но чуда на произошло: Барти мощно ответила на неудачно выполненный укороченный на шестом матчболе и праздновала победу — 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

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Матчем упущенных возможностей стал для Джоанны Конты полуфинал с Маркетой Вондроушовой. Британка вела с брейками и в обоих сетах, но чешка неизменно отыгрывалась и в итоге оказалась сильнее — 7:5, 7:6 (7:2). «Несеяная» Вондроушова добралась до финала турнира «Большого шлема», не проиграв ни одной партии.

Любопытно, что ни австралийка, ни чешка никогда прежде не проходили на Roland Garros дальше второго круга. Финал между 23-летней Барти и 19-летней Вондроушовой будет самым молодым на Roland Garros с 2008 года, когда 20-летняя Ана Иванович победила 22-летнюю Динару Сафину.

Мария Никулашкина

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