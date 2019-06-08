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00:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Работать и страдать»: Касаткина сравнила жизнь в России и Европе

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина в интервью Eurosport поделилась мнением о жизни людей в России и Европе.

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Источник: РИА "Новости"

«Люди в Европе иначе относятся к жизни в целом. У нас в России такой менталитет: работа, работа, страдать, страдать, страдать. В Европе все совсем по-другому», — заявила спортсменка.

Касаткина также заявила, что для нее важен баланс между работой и отдыхом.

Дарья Касаткина находится на 21-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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