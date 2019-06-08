«Работать и страдать»: Касаткина сравнила жизнь в России и Европе
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина в интервью Eurosport поделилась мнением о жизни людей в России и Европе.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина в интервью Eurosport поделилась мнением о жизни людей в России и Европе.
«Люди в Европе иначе относятся к жизни в целом. У нас в России такой менталитет: работа, работа, страдать, страдать, страдать. В Европе все совсем по-другому», — заявила спортсменка.
Касаткина также заявила, что для нее важен баланс между работой и отдыхом.
Дарья Касаткина находится на 21-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).