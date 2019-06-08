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8 июня, источник: ТАСС

Тим обыграл Джоковича и сыграет с Надалем в финале Roland Garros

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Четвертый сеянный Открытого чемпионата Франции австриец Доминик Тим обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале турнира. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

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Источник: Reuters

Встреча, длившаяся 4 часа 13 минут, завершилась со счетом 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5 и стала самой продолжительной на текущем турнире для обоих теннисистов. В пятницу матч был прерван и перенесен на субботу из-за дождя в третьем сете при счете 3:1 в пользу Тима.

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Эта встреча стала девятой для спортсменов, в трех из них победу одержал Тим. В последний раз они играли на турнире в Мадриде 11 мая, тогда выиграл серб (7:6 (7:2), 7:6 (7:4). На Открытом чемпионате Франции теннисисты встречались трижды, в двух матчах сильнее был Тим. Джокович прервал свою 26-матчевую победную серию на турнирах серии Большого шлема.

Тим в прошлом году дошел до финала турнира, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю (4:6, 3:6, 2:6). Лучшим достижением австрийца на других турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2018). В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 25-летний Тим занимает 4-е место, в его активе 13 титулов ATP.

Джокович в предыдущем розыгрыше турнира добрался до четвертьфинала, где уступил итальянцу Марко Чеккинато (3:6, 6:7 (4:7), 6:1, 6:7 (11:13), в 2016 году он одержал победу на Открытом чемпионате Франции, обыграв в финале представителя Великобритании Энди Маррея (3:6, 6:1, 6:2, 6:4). Джокович семь раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, четыре раза — Уимблдон и трижды побеждал на Открытом чемпионате США. Также на его счету бронзовая медаль Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде. 32-летний серб является обладателем 74 титулов ATP.

В пятницу завершился первый полуфинал, в котором победу над швейцарцем Роджером Федерером одержал Надаль. Тим будет играть против испанца в 13-й раз, счет личных встреч на данный момент — 8−4 в пользу Надаля, на Открытом чемпионате Франции Тим оба раза уступил Надалю.

Финал Roland Garros пройдет 9 июня. Общий призовой фонд составляет €42,66 млн.

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